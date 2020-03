Bianca Guaccero | stop a ‘Detto Fatto’ per Coronavirus | “C’è un caso”

La Rai ferma le registrazioni di ‘Detto Fatto’, il programma condotto da Bianca Guaccero. Il motivo sarebbe da ricondurre ad un caso da Coronavirus.

L’assenza di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto‘ degli ultimi giorni sarebbe dovuta ad un sospetto caso di Coronavirus. Lo fa sapere il sempre bene informato Dagospia, il quale precisa come la malattia non avrebbe colpito la 39enne originaria di Bitonto bensì una sua truccatrice che lavora nella sede Rai di via Mecenate a Milano.

La donna sarebbe risultata positiva al test di rilevamento del Covid-19 e questo avrebbe portato alla sospensione delle registrazioni adesso. Inoltre allo staff sarebbe stato vietato di lasciare il centro di produzione Rai. Ora si prospetta una possibile chiusura per due settimane, e resta da vedere cosa accadrà alla produzione. Se tutto dovesse essere confermato, in molti verranno posti quasi sicuramente in auto-isolamento a casa. Per quanto riguarda l’assenza di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’, il tutto era stato spiegato dapprima con la necessità di dovere registrare il programma ‘Una Storia da Cantare’ e poi con una gastroenterite. Su quest’ultima circostanza la stessa attrice e presentatrice televisiva pugliese aveva informato i suoi followers con un apposito post su Instagram.

