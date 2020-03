Bambina morta | statua da 200 chili le cade addosso e la schiaccia

Un gravissimo incidente con una bambina morta per una tragedia tanto assurda quanto evitabile. La sciagura era praticamente annunciata.

Una bambina morta schiacciata rovinosamente da una pesantissima statua in legno. La tragedia è avvenuta a Zaporizhia, in Ucraina, con la piccola vittima che si chiamava Anna Zhdanha. La bimba stava giocando in un parco del posto sotto la supervisione della sua famiglia. Purtroppo la statua è collassata, centrandola in pieno. Il peso era di 200 chili e la bambina è morta sul colpo. Il fatto ha avuto luogo domenica scorsa, 8 marzo. Da quanto si apprende, la piccola si stava arrampicando sulla statua, fatta apposta per permettere ai bambini di salirci su. Ma la struttura non risultava adeguatamente fissata e di colpo è caduta, con Anna travolta dall’enorme peso.

Bambina morta, la statua era franata già altre volte

Subito è intervenuta una squadra di paramedici, ma già al parco Anna non rispondeva ad alcuno stimolo. Ricoverata in codice rosso al più vicino ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della bambina, sopraggiunta appena qualche ora dopo. Troppo gravi le ferite riportate. Ora su questa vicenda indaga la polizia, che ha denunciato i gestori del parco. Emerge anche che uno di quest’ultimi risultava consapevole del problema alla statua. Ma la rimozione della stessa non era ancora avvenuta per problematiche di natura tecnica. La statua aveva la forma di un orso, era in quel parco dal 2013 ed alcuni testimoni hanno fatto sapere che già altre volte – non poche – era caduta. Mai però aveva avuto luogo un incidente mortale.