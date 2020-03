Antonia Lonardo, la giovane campana commuove Caterina Balivo

Le parole di Antonia Lonardo sul Coronavirus, la giovane campana commuove Caterina Balivo: lacrime della conduttrice di ‘Vieni da me’.

Caterina Balivo si è dimostrata estremamente sensibile al tema del Coronavirus e già nei giorni scorsi aveva lanciato un commosso appello a restare in casa.

Nella puntata di oggi di ‘Vieni da me’, ha invece preso a prestito le parole di Antonia Lonardo, giovane campana autrice di un testo ispirato dalla figura di Papa Francesco.

Le parole di Antonia Lonardo e le lacrime di Caterina Balivo

La ragazza ha infatti preso ispirazione da un messaggio del Pontefice, sottolineando con le sue parole quanto sia importante ‘resistere’ al Coronavirus, restando in casa. Queste le parole di Antonia Lonardo, lette in studio da Caterina Balivo: “Stasera prima di addormentarvi pensate a quando torneremo in strada. A quando ci abbracceremo di nuovo, a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa. Pensiamo a quando torneranno i caffè al bar, le chiacchiere, le foto stretti uno all’altro. Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo. Ameremo tutto quello che fino ad oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà prezioso. Le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, i brindisi, le risate. Torneremo a ridere insieme. Forza e coraggio. Ci vediamo presto!”.

Il messaggio ha ricevuto tantissimi commenti nell’immediato sui social. In molti, di fronte alle lacrime di Caterina Balivo, che si è commossa leggendo le parole della ragazza, hanno manifestato la stessa emozione. “Sei grande Caterina, non avere mai vergogna di esprimere i tuoi sentimenti”, le scrivono gli utenti. Altri osservano che queste sono “parole che accarezzano il cuore”.