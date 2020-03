Annuncio drammatico dell’OMS: Coronavirus è una pandemia

Il Coronavirus COVID-19 è una pandemia: arriva l’annuncio drammatico dell’OMS che finora aveva usato cautela nella definizione.

Il coronavirus è una pandemia: l’Organizzazione mondiale della sanità aggiorna notevolmente l’epidemia di COVID-19 dopo la “diffusione grave e allarmante” dei casi in tutto il mondo.

La notizia arriva dopo che ieri l’agenzia delle Nazioni Unite ha avvertito che la minaccia dell’infezione killer che ha scatenato una epidemia in tutto il mondo è ora “molto reale”.

Più di 112.000 persone in tutto il mondo sono state ora infettate dal Coronavirus, che può causare polmonite e almeno 4.000 sono morte. In Italia i casi hanno superato quota 10mila con il nostro Paese che è secondo per numeri di morti. Il numero di nuovi casi diagnosticati in Cina ora sta diminuendo, ma i focolai si stanno diffondendo in altre parti del mondo, in particolare in Europa e in Iran.

La definizione specifica di una pandemia non è universalmente concordata, ma ci sono tre criteri principali: trasmissione sostenuta da persona a persona, evidenza di diffusione in tutto il mondo e una malattia che può causare improvvise malattie o morte. Il COVID-19 è una lieve malattia simil-influenzale per la stragrande maggioranza (98 per cento) delle persone che la contraggono, il che potrebbe spiegare la riluttanza a chiamarla pandemia. Purtroppo, però, i numeri stanno dimostrando come il Coronavirus risulti difficile da isolare e sconfiggere.