Iannone e De Lellis, tra la coppia è finita: arriva la conferma

Per Giulia De Lellis e Andrea Iannone la relazione sembra essere giunta al termine. Arriva la conferma ufficiale dalla coppia, che sta trascorrendo dei momenti difficili.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono ufficialmente lasciati. Sembra che sia avvenuto qualche settimana fa, ma oggi arriva la conferma. C’erano già dei rumors su una possibile rottura tra i due, ma in molti stentavano a crederci. Eppure oggi Giulia, durante una diretta su Instagram, ha risposto ad un commento che parlava della sua rottura con Andrea. La diretta doveva parlare d’altro, ma Giulia ha comunque voluto chiarire le cose.

“Sono tre settimane che non parlo, comunque vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”. Giulia ha un grande seguito di persone che vogliono sapere, tra le cose, anche della sua vita privata. Infatti durante la diretta su Instagram, dove ha oltre 4,5 milioni di followers, aggiunge: “Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì ma in realtà proprio non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”.

Giulia De Lellis e il ritorno di fiamma con Andrea Damante

Dopo queste dichiarazioni, Giulia De Lellis non è più voluta tornare sull’argomento. “È un momento dove non mi sembra tanto carino parlare di queste cose, ecco. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?”. Come prevedibile, i giornali già stanno ipotizzando una reunion con l’ex ragazzo Andrea Damante, che sia possibile? Recentemente Giulia è tornata ad abitare nella sua casa a Pomezia, uno tra i tanti indizi della sua rottura con il motociclista Andrea Iannone.

