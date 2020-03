Amici 19, la decisione choc di Maria De Filippi per il Coronavirus

A causa dell’emergenza Coronavirus, anche per il programma televisivo di Maria De Filippi Amici vengono prese delle decisioni drastiche per assicurare la sicurezza di tutti.

Maria De Filippi ha preso una decisione drastica in merito ai cantanti partecipanti al Serale di Amici 19. La padrona di casa del programma in onda su Canale 5 ha deciso di posticipare l’uscita degli album dei cantanti a causa del Coronavirus. Gli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo di Amici non saranno pubblicati, non ora di fronte alla crisi che sta affrontando l’Italia.

La produzione del talent show Amici 19 ha pubblicato un comunicato, sostenendo che l’uscita fisica degli album dei cantanti presenti al Serale nei negozi di dischi è stata posticipata, mentre la versione digitale sulle piattaforme di streaming rimane confermata: “Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album”. Negli scorsi giorni, infatti, era stata annunciata l’uscita degli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo di Amici 19 per il prossimo 20 marzo, ma Maria De Filippi ha deciso di bloccarne l’uscita a causa della nuova ordinanza entrata in vigore il 10 marzo, relativa all’emergenza Coronavirus. In segno di rispetto, si rimandano le uscite a data da destinarsi: “Non vogliamo che uscite di casa per comprare i dischi. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici“.

Amici 19 cambia serata, passa al sabato

L’uscita fisica degli album dei cantanti presenti al Serale di Amici 19 sarà posticipata a data da destinarsi. Inoltre il 13 marzo sarà l’ultima volta che Maria De Filippi andrà in onda di venerdì. Dalla prossima settimana il talent show si sposta al sabato, in prima serata su Canale 5, sostituendo C’è Posta Per Te. L’ultima puntata di quest’ultimo è prevista per sabato 14 marzo. Maria saluterà il suo pubblico e gli darà appuntamento al prossimo anno.

