2.000 nuovi casi in 24 ore: il Coronavirus non si arresta

Il Coronavirus non si arresta: oltre 2.000 nuovi casi in appena 24 ore in Italia, aumentano anche le vittime, tasso di mortalità elevato.

10.590 i malati di Coronavirus in Italia, 2.076 in più di martedì, i casi totali sono invece 12.462. Quasi 200 le vittime oggi, per un totale di 827 dall’inizio della crisi.

Sono numeri che mettono i brividi soprattutto se si pensa che appena 41 persone sono guarite nelle ultime 24 ore. Questi dati arrivano peraltro proprio mentre l’OMS dichiara il Coronavirus una pandemia.

I nuovi dati sul Coronavirus in Italia: casi in aumento

Cresce peraltro il tasso di mortalità nel nostro Paese: siamo al 6,6% dei casi totali. Il bollettino giornaliero del commissario per l’Emergenza e Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, mostra come è ancora molto presto per poter affermare che vi sia una controtendenza del dato di contagiati e vittime da Coronavirus in Italia.