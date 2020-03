Valencia Atalanta Champions League: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Valencia e Atalanta è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 10 marzo 2020, alle ore 21.00, il match di Champions League valido per gli ottavi di finale tra Valencia e Atalanta. In contemporanea il match tra Lipsia e Tottenham.

Dopo la prova convincente dell’andata in casa, con un sonoro 4-1, la squadra bergamasca è chiamata oggi a difendere il risultato al Mestalla di Valencia.

Valencia Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Mestalla di Valencia viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. La partita sarà anche visibile in chiaro su Canale 5. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Per quanto concerne l’Atalanta è la seconda squadra ‘debuttante’ dopo il Leicester City nel 2016-2017 ad arrivare agli ottavi di Champions. Le 2 squadre si sono affrontate soltanto una volta, nella partita di andata a San Siro: come detto, ha vinto l’Atalanta per 4-1. Stasera si gioca a porte chiuse.

Valencia Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Grande attesa per il ritorno in campo degli uomini di Gasperini, dopo il bel risultato ottenuto all’andata in casa. Queste le possibili formazioni:

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Carlos Soler, Guedes; M. Rodrigo, Gameiro. All.: Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.