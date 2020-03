Tragedia a scuola: insegnante muore a 45 anni di infarto

Darren Webb, dirigente scolastico descritto come “carismatico e ispiratore”, è morto di infarto a soli 45 anni. Gestiva tre scuole elementari inglesi.

Un super-insegnante “carismatico e ispiratore” che gestiva tre scuole elementari in Inghilterra è morto improvvisamente all’età di 45 anni dopo essere collassato sul lavoro. Darren Webb, direttore esecutivo della Coppice Primary Partnership, lunedì pomeriggio ha avuto un infarto, riferisce il Mirror. La Partnership, che gestisce Coxheath Primary School, Loose Primary School e St Katherine’s Primary School and Nursery nella zona di Maidstone nel Kent, in Inghilterra, sta offrendo supporto a bambini e personale devastato da questo grave e inaspettato lutto.

Leggi anche –> Morte cerebrale per Anna: la 14enne aveva avuto un infarto in classe

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il “superdirettore” messo ko da un infarto fatale

Sotto la guida di Webb, la Loose Primary School è stata trasformata in soli due anni da istituto sull’orlo di una crisi a struttura educativa di eccellenza. “È con grande tristezza – si legge nel comunicato ufficiale che ha dato la trafica notizia – che sto inviando un’e-mail a tutti i genitori per informarvi che Darren Webb, il nostro dirigente scolastico, è deceduto nel tardo pomeriggio. Darren ha avuto un attacco cardiaco improvviso e nonostante tutti gli sforzi non ha potuto essere rianimato”.

“Darren – prosegue la nota – era un leader carismatico e ispiratore, i cui valori ci hanno portato a lavorare per i migliori risultati per tutti i bambini che ci sono stati affidati. Sappiamo che vi unirete a noi nell’inviare le più sentite condoglianze a sua moglie Claire e ai suoi figli in un momento così difficile. E sappiamo che Darren vorrebbe che tutti noi continuiamo a offrire il meglio per tutti i bambini e ci impegniamo per sostenere le sue idee e i suoi valori”.

Leggi anche –> Mamma ha un infarto alla guida: il gesto eroico per la figlia prima di morire

EDS