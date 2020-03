Tieta Madia, chi è la scrittrice italiana: carriera e curiosità

Chi è la scrittrice e blogger italiana Tieta Madia: carriera e curiosità, dagli esordi al blog Pollyanna.it fino al suo primo romanzo.

Nata nel 1983, milanese trasferita a Roma, Tieta Madia è una scrittrice e blogger italiana, cofondatrice di Pollyanna.it insieme a Ludovica Monarca, sua ex compagna di liceo.

Il loro è un blog che definiscono delle buone notizie e che presentano così: “Pollyanna, protagonista del romanzo Eleanor Hodgman Porter del 1913, è diventata il personaggio simbolo dell’ottimismo grazie alla sua capacità di trovare il lato positivo anche tra le sue mille sfighe”.

Chi è la scrittrice Tieta Madia: curiosità e vita privata

Proprio da una telefonata in un momento di difficoltà, sarebbe nato il desiderio delle due giovani di dar vita a Pollyanna.it, il blog che curano. Alle due fondatrici, si uniscono poi altre autrici a comporre la redazione. Tieta Madia si è iscritta a Scienze Naturali all’Università, ma nel giro di poco tempo ha capito come la sua grande passione fosse quella per la scrittura e in particolare quella per il web.

Freelance, web content editor e social media manager, la giovane donna si occupa anche di organizzazione eventi e ha creato e curato diversi blog legati proprio alla promozione di eventi. Nel 2020 arriva il suo esordio letterario con il romanzo Eva e le sue sorelle, edito da Marcos y Marcos.