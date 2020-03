Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 10 Marzo

Pechino Express 2020 questa sera in tv ci porta in Cina, mentre la competizione che si fa sempre più serrata: anticipazioni e promo di oggi, 10 Marzo

Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente continua il suo viaggio ai limiti del surreale con i suoi protagonisti e il suo (cattivissimo) conduttore, Costantino della Gherardesca.

L’adventure game di Rai 2 inizierà alle ore 21.20 e ci porterà in Cina. Mettiamoci comodi e restiamo a casa quindi, ricordando che la trasmissione è stata girata molto prima che si diffondesse il Coronavirus.

Pechino Express 2020: i concorrenti arrivano in Cina

Nella quinta puntata di Pechino Express – Le stagioni d’Oriente, programma condotto da Costantino della Gherardesca, i concorrenti approdano in Cina. L’estenuante competizione durante lo scorso episodio non ha portato ad alcuna eliminazione, tuttavia non è detto che la cosa si ripeta anche oggi. A Bangkok i partecipanti si sono misurati con tante difficili prove, ma nulla rispetto a ciò che accadrà durante questa serata in tv. Ribadiamo che la puntata che andrà in onda oggi, 10 marzo, è stata registrata lo scorso autunno.

Serata a eliminazione?

La tappa scelta per la partenza è Dali, situata nella provincia dello Yunnan, e l’obiettivo è raggiungere per primi Shitoutzhai. Come vediamo dall’anteprima (video in fondo all’articolo), le prove che separano le due città saranno tante e difficili da superare, anche (e soprattutto) dal punto di vista psicologico. La tappa intermedia è prevista nella foresta Shilin Stone Forest. Per sopravvivere alla puntata le coppie dovranno affrontare la lingua e la cucina cinese, dimostrando ancora una volta di sapersi adattare a una cultura tanto diversa dalla nostra.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

Gli Inseparabili

Valerio e Fabrizio Salvatori I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Sopravvissuti

Gennaro Lillio e Vera Gemma I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

