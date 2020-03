Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 10 Marzo

Il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, Fuori dal Coro, torna con aggiornamenti e inchieste sull’emergenza Coronavirus: politici, artisti, giornalisti ed esperti saranno gli ospiti di oggi, 10 Marzo.

Con un sapiente escamotage, il giornalista Mario Giordano è riuscito ad avere le opinioni di ospiti illustri senza trasgredire alle norme imposte durante questo periodo di emergenza.

Il programma si trasferisce per un po’ nella casa dei colleghi Del Debbio e Chiambretti, ma la grinta di Fuori dal Coro rimane invariata.

La trasmissione inizierà a partire dalle ore 21.20 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti in programma per oggi e teniamoci informati con la trasmissione rimanendo comodamente a casa.

Mario Giordano conduce Fuori dal Coro su Rete 4

Lo show torna stasera in televisione sull’emergenza Coronavirus.

Dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma il conduttore si trasferisce allo studio 5, nel capoluogo lombardo. Sarà più semplice procedere a collegamenti simultanei nel centro di produzione Mediaset e i colleghi di Dritto e rovescio e Cr4 – La Repubblica delle donne per l’occasione si stringeranno volentieri per far spazio al talk di questa serata in tv. Non mancheranno reportage, aggiornamenti che con l’aiuto di giornalisti, opinionisti, esponenti pollici ed esperti del settore sanitario contribuiranno a dare buona informazione su come affrontare l’epidemia di Coronavirus.

Fuori dal Coro, Ospiti di oggi:

Massimo Galli

primario del reparto infettivologia presso l’Ospedale Sacco di Milano;

primario del reparto infettivologia presso l’Ospedale Sacco di Milano; Antonio Pesenti

coordinatore dell’Unità di Crisi della Regione Lombardia per le terapie intensive;



coordinatore dell’Unità di Crisi della Regione Lombardia per le terapie intensive; Francesco Broccolo

virologo dell’Università Bicocca di Milano;



virologo dell’Università Bicocca di Milano; Alessandro Vergallo

presidente del sindacato degli anestesisti e rianimatori;

presidente del sindacato degli anestesisti e rianimatori; Alberto Cirio

presidente della Regione Piemonte;



presidente della Regione Piemonte; Luca Zaia

presidente della Regione Veneto;



presidente della Regione Veneto; Giulio Gallera

assessore al Welfare della Lombardia;

assessore al Welfare della Lombardia; Vittorio Feltri

direttore di Libero;



direttore di Libero; Iva Zanicchi ;

; Gianluigi Nuzzi.

