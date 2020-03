Stasera in tv film – Tu la conosci Claudia?: cast, trailer e trama del film

Aldo, Giovanni e Giacomo assieme a Paola Cortellesi del film Tu la conosci Claudia sono attori protagonisti, una commedia esilarante uscita nelle sale nel 2004 e ormai divenuta un cult.



Uno dei film più gustosi di Aldo, Giovanni e Giacomo, stasera in televisione, cercherà di smorzare con una risata la cupa atmosfera portata dall’emergenza Coronavirus e, perché no, renderci più semplice rimanere a casa.

La pellicola del 2004, Tu la conosci Claudia? inizierà alle ore 21.20 su Italia 1. Scopriamo insieme attori e trama del film.

Tu la conosci Claudia?, la commedia cult di Italia 1

La pellicola di Massimo Venier uscì nel 2004, eppure le risate che produce le fanno eco ancora oggi.

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e una splendida (a dir poco) Paola Cortellesi fra malintesi e scherzi del destino si incontrano e scontrano sull’onda di infiniti quiproquo.

Giovanni è un uomo sin troppo ordinario, un professionista sposato e dalla vita monotona. Sua moglie, però, è la sua gioia più grande, tanto da considerare il matrimonio come l’unico vero capo saldo della propria esistenza.

Aldo, d’altro canto, è un tassista dalla routine scombinata che continuamente si infatua di donne non sentimentalmente disponibili. Quando incontra Claudia, però, tutto cambia e decide di conquistarla nonostante lei non sembri voler avere più nulla a che fare con lui.

Infine, Giacomo, separato, solo e disilluso dall’amore, vive assopito dalle incombenze quotidiane porta avanti la sua vita da piccolo borghese senza passione. L’incontro con Claudia gli farà capire chiaramente come tutti gli averi in cui si contorna non abbiano il minimo valore, se vissuti senza sentimento.

Poi c ‘è Claudia, appunto, sconclusionata, confusionaria e bella, che fa girare la testa a tutti, compresa la propria.

Tu la conosci Claudia?, cast completo:

Aldo Baglio (Aldo)

Giovanni Storti (Giovanni)

Giacomo Poretti (Giacomo)

Paola Cortellesi (Claudia)

Ottavia Piccolo (psicanalista)

Silvana Fallisi (Luciana)

Sandra Ceccarelli (Silvia)

Marco Messeri (Vanni Maceria)

Rossy de Palma (Claudia di Aldo)

Daniela Cristofori (signorina del navigatore)

Ruffin Doh Zeneyoun (Taribo)

Max Pisu (cliente del taxi)

Carla Monti (vecchietta in taxi)

Elio Veller (uomo al parcheggio)

Aldina Teresa Bossi (signorina al semaforo rosso)

Saturno Brioschi (vigile urbano)

Paolo Dell’Orto (marito di Claudia di Aldo)

Nicola Savino (deejay)

