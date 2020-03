Serie A Coronavirus: cosa accade dopo il 3 aprile – VIDEO

Cosa accade dopo il 3 aprile alla Serie A fermata per il Coronavirus: quattro ipotesi al vaglio per concludere il campionato.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli al termine del consiglio straordinario della Figc sull’emergenza Coronavirus apre uno spiraglio al fatto che la Serie A possa concludersi normalmente, ma col calendario che si prolungherebbe oltre il 24 maggio.

Leggi anche –> Coronavirus, Spadafora durissimo contro il calcio: “Non volevano fermarsi”

Al vaglio ci sono però delle ipotesi alternative su cosa accadrà alla ripresa della competizione e queste sono almeno tre come suggerisce il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il tutto resta da aggiornare al 23 marzo, valutando la situazione in quel momento.

Leggi anche –> Non solo calcio: il Coronavirus ferma lo sport fino al 3 aprile

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Una delle soluzioni sarebbe quella di ricalendarizzare il campionato e fare in modo di recuperare il “tempo perduto”. Seconda opzione: non assegnazione del titolo di campione d’Italia e comunicazione all’Uefa delle squadre qualificate alle coppe, con retrocessione delle ultime tre. Si valuta poi di confermare la classifica come da ultima giornata completata e questo significa che lo scudetto andrebbe alla Juventus. Ultima opzione: le migliori e le peggiori classificate all’ultima giornata completata si giocano scudetto ai playoff e retrocessioni ai playout.