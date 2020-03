Nuovo appello, Coronavirus: “Manteniamo comportamenti corretti”

Nuovo appello da parte di Protezione Civile e Istituto Superiore di Sanità sul Coronavirus: “Manteniamo comportamenti corretti”, superati i mille guariti.

280 persone dimesse e guarite in più in un giorno: questo il dato diffuso poco dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e che riguarda i nuovi dati sul Coronavirus in Italia. In tutto dunque, al momento sono oltre mille le persone guarite. Ci sono ancora quasi 900 persone ricoverate in terapia intensiva.

Prosegue da parte della Protezione Civile l’acquisizione di mascherine e ventilatori per le terapie intensive. Da domani avremo una distribuzione giornaliera di un milione di mascherine.

Nuovo appello per sconfiggere il Coronavirus

In tutto, nei prossimi giorni saranno poi oltre 2mila i ventilatori destinati alla terapia intensiva. Inizia anche il trasferimento di pazienti dalla Lombardia verso altre Regioni italiane: oggi i primi 5 casi. In ultimo, Angelo Borrelli ha invitato i cittadini a informarsi sui canali ufficiali, sottolineando che solo oggi sono state diffuse 2 fake news a “firma” del capo della Protezione Civile. C’è purtroppo anche un numero elevato di morti: 168 decessi di persone, tutte con patologie pregresse.

Nuovo appello poi del professor Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità a mantenere dei comportamenti corretti per contenere il contagio. Uno di questi, il principale, è quello di evitare assembramenti: “Se facciamo questo, la curva dei casi si appiattirà nel giro di breve tempo”. Si apprende intanto che il 5/7% dei contagiati ha meno di trent’anni.