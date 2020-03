Morto col Coronavirus: vedova bloccata in casa col cadavere – VIDEO

Uomo morto in casa con sospetto Coronavirus: la moglie vedova resta bloccata in casa col cadavere, manca ancora l’esito del tampone.

L’emergenza Coronavirus in Italia sta comportando una serie notevole di disagi. Anche celebrare i funerali dei propri non è oggi possibile. Si creano così vicende come quella che arriva dalla provincia.

Qui nelle scorse ore è deceduto un uomo che da tempo mostrava i sintomi del Covid-19. La vedova, anche lei potenzialmente infetta, ha chiamato subito i soccorsi. Questi però non sono potuti intervenire.

Per rimuovere il cadavere sarà necessario attendere almeno 24 ore e l’esito dei tamponi. Un caso simile era accaduto qualche giorno fa a Napoli, con un uomo che aveva denunciato la scomparsa della sorella, il cui cadavere era rimasto bloccato in casa insieme ai familiari, in attesa degli esiti del tampone. Insomma, la vicenda si è ripetuta ancora una volta e non si tratta sicuramente di una situazione piacevole, anche per gli stessi soccorritori. Anche il sindaco del paese nel savonese ha parlato di situazione spiacevole.