Misure restrittive Coronavirus: Confindustria dice no, Conte possibilista

Dal centrodestra e da alcune Regioni arriva la richiesta di misure più restrittive Coronavirus: Confindustria dice no, Conte possibilista.

Nelle scorse ore, da parte del centrodestra, in testa Matteo Salvini, è arrivata la richiesta di misure estremamente restrittive per bloccare il Coronavirus, una richiesta che arriva anche da Lombardia e Veneto.

Salvini ha spiegato che il governo Conte avrebbe rifiutato di imporre misure ancora più restrittive, ma da parte di fonti dell’esecutivo arriva una smentita.

Conte e Confindustria su nuove misure restrittive Coronavirus

Secondo fonti di Palazzo Chigi, infatti, il presidente Giuseppe Conte “non ha escluso affatto la possibilità di adottare misure più restrittive, ove necessarie”. Queste sarebbero state le parole del premier: “Vi assicuro che il governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto, come sin qui ha sempre fatto, ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio e ad aggiornare queste misure costantemente”.

Contraria a ulteriori restrizioni si dice invece Confindustria, che “esprime preoccupazione per la richiesta della Regione Lombardia di esasperare le misure di contenimento del contagio fino a prevedere il fermo totale delle fabbriche e dei trasporti”. Quindi aggiunge: “Il giusto e necessario proposito di fronteggiare l’emergenza sanitaria non può e non dove aggravare l’emergenza economica che sta già piegando l’intero sistema produttivo del Paese”.