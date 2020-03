Lipsia Tottenham Champions League: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lipsia e Tottenham è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 10 marzo 2020, alle ore 21.00, il match di Champions League valido per gli ottavi di finale tra Lipsia e Tottenham. In contemporanea il match tra Valencia e Atalanta.

Dopo la sconfitta rimediata all’andata in casa, i vice campioni d’Europa guidati da Mourinho proveranno stasera a ribaltare il risultato.

Lipsia Tottenham: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Football e Sky 253. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Per il Lipsia si tratta del primo ottavo di finale della storia. Inoltre si tratta di una sfida inedita: le due squadre si sono infatti affrontate una sola volta, nella gara di andata del 19 febbraio al Tottenham Stadium di Londra vinta uno a zero dai tedeschi, con gol decisivo di Werner.

Lipsia Tottenham, le due squadre in campo: le formazioni

Situazione di partenza che dunque è tutt’altro che semplice per lo Special One, costretto alla rimonta in terra tedesca con molte assenze importanti, tra cui quelle di Son e Kane. Queste le possibili formazioni:

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino; Werner, Schick, Nkunku. ALL.: Nagelsmann.

TOTTENHAM (5-2-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Dier, Vertonghen; Winks, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli. ALL.: Mourinho.