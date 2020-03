Uomini e Donne, Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna Abate

Uomini e Donne, Giulio Raselli ha chiesto scusa alla sua ex corteggiatrice Giovanna Abate per il modo in cui le ha detto ‘no’ durante il trono.

Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, era ritornato lo scorso settembre sul trono di Uomini e Donne per cercare di trovare l’amore. Dopo un percorso turbolento, lo scorso gennaio aveva scelto come sua compagna Giulia D’Urso. I due sembrano molto felici, tanto da decidere di andare fin da subito a convivere in modo da potersi vivere il proprio amore.

Leggi anche–> Uomini e Donne | la scelta di Giulio Raselli tra Giovanna e Giulia

Uomini e Donne, Giulio Raselli a Giovanna Abate: “Scusa”

Martedì 10 marzo infatti il Trono Classico ha visto ritrovarsi proprio Giulio e Giulia D’Urso nello studio che li ha fatti innamorare. La coppia ha ritrovato Giovanna Abate, la non scelta, che nel frattempo è diventata a sua volta tronista.

Leggi anche –> Chi è Giulio Raselli: età, fidanzate, foto, carriera del tronista di Uomini e Donne

Ovviamente non potevano mancare gli interventi di Giovanna e di Gianni Sperti, che a differenza di Tina Cipollari che parteggiava per Giulia, parteggiava proprio per la romana. Sperti in particolare si è detto ancora sospettoso nei confronti della relazione tra i due.

Leggi anche –> Chi è Giovanna Abate: età, carriera e vita privata della corteggiatrice di Giulio Raselli

Raselli ha invece cercato un confronto con Giovanna, chiedendole scusa per i modi utilizzati quando aveva deciso di non sceglierla. Il percorso tra i due era stato particolarmente burrascoso e non passava esterna in cui non litigassero. In molti comunque erano pronti a scommettere che la scelta di Giulio sarebbe stata proprio Giovanna e quindi aveva spiazzato tutti con la sua decisione. Giulio si è detto molto dispiaciuto per l’atteggiamenti avuti, anche se sappiamo dalle anticipazioni che Giovanna ha accettato le scuse, pur restando ferma nella sua posizione.