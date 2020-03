Gf Vip, i concorrenti informati del Coronavirus: scene di panico

Pianti, dubbi, imbarazzo e paura: così hanno reagito gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stati informati dell’emergenza Coronavirus.

I prima a essere chiamati nel confessionale sono stati i maschi della Casa del Grande Fratello Vip, poi è stata la volta delle donne. Con questa modalità la regia del reality ha deciso di comunicato ai concorrenti rimasti in gioco l’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus in Italia e nel resto del mondo.

Il momento in cui è stato presentato il quadro generale della situazione non è stato trasmesso, mentre si sono subto viste le reazioni “a caldo” degli inquilini che tra pianti, dubbi, imbarazzi e paura stanno cercando di capire che cosa fare.

Leggi anche –> Coronavirus, Grande Fratello Vip: i concorrenti lasceranno la casa? – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il Gf Vip ai tempi del Coronavirus

La risposta dei concorrenti del Gf Vip all’emergenza Coronavirus non è univoca. C’è chi, come Antonio Zequila, è in procinto di lasciare la Casa e chi, come Patrick, chiede un confronto immedito con gli autori della trasmissione, o ancora chi, come Fabio Testi, prende atto del fatto che il programma può andare avanti, ma pone grossi “se” e grossi “ma” e auspica in ogni caso un cambio di passo rispetto a contenuti e modalità operative.

“Alla fine è come pensavamo noi stamattina”, ha chiosato Patrick appena uscito dal confessionale. E Antonio Zequila: “A questo punto possiamo anche andarcene. Se tutto il mondo e l’Italia sono in questa condizione mi passa la voglia di giocare”. Mentre secondo Sossio Aruta “siamo come la Cina all’inizio”. Più articolato il commento di Testi: “Il messaggio ci è arrivato, in pratica la gente è a casa e ha bisogno di essere divertita e intrattenuta. Però deve cambiare il registro e che la regia ci desse delle direzioni”.

Poi, dopo l’uscita delle donne dal confessionale, gli autori hanno convocato tutti nel salotto, recapitando a ciascuno un messaggio dei familiari, ed è a quel punto che Paola Di Benedetto, Sossio Aruta, Andrea Denver, Fernanda Lessa sono scoppiati in lacrime. Fortunatamente, nessun parente dei gieffini vip risulta contagiato e tutti hanno invitato i concorrenti ad andare avanti con il reality. Fermo restando che ogni inquilino della Casa potrà chiedere in confessionale ulteriori informazioni sulla propria famiglia. Ciò detto, la richiesta di avere al più presto un confronto con gli autori e il conduttore del Grande Fratello Vip per decidere sul prosieguo è stata unanime. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Leggi anche –> Coronavirus | L’amichevole Italia-Germania a porte chiuse

Leggi anche –> Coronavirus, l’esperto del Policlinico di Milano: “Si può fermare in 15 giorni”

EDS