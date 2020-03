Fedez e la raccolta fondi per il Coronavirus: “Siamo a oltre 3 milioni”

Fedez e la raccolta fondi per il Coronavirus: il rapper ha scritto un Instagram la sua soddisfazione per la solidarietà avvenuta in poco tempo.

Solo lunedì 9 marzo Fedez e Chiara Ferragni avevano lanciato una raccolta fondi sul sito gofundme per aiutare le terapie intensive in questo momento vicino al collasso per i continui ricoveri dovuti al Coronavirus.

Fedez e la raccolta fondi: “Il potere della condivisione”

La coppia ha deciso così di dare il proprio contributo per cercare di arginare questa emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio soprattutto la Lombardia, dove i casi sono migliaia e aumentano di giorno in giorno.

L’influencer e il rapper hanno aperto infatti una raccolta fondi destinata a finanziare la creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Per primi hanno donato 100mila euro, seguiti da altri vip come Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, Paulo Dybala, Emma, Arisa, Alessandra Amoroso che hanno accolto l’appello della coppia lanciando appelli in prima persona. In particolare Fedez in una storia su Instagram ha ringraziato un calciatore che ha voluto rimanere anonimo che ha fatto una generosa donazione. “In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente” hanno detto.

Grazie al loro appello in sole 24 ore sono stati raccolti 3 milioni di euro provenienti da 165mila donazioni da 92 Paesi del mondo. A dirlo è lo stesso Fedez tramite un post:

Si tratta della più grossa raccolta fondi europea mai fatta sul sito di gofundme.com. “La forza della condivisione” ha detto Fedez, che insieme alla moglie è in prima linea per fronteggiare l’emergenza usando il proprio potere mediatico. Qualcuno che però l’ha criticato c’è stato: si tratta di Heather Parisi che su Twitter ha espresso perplessità sul fatto di donare i soldi al San Raffaele:

Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del #COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)? Mi sembra Robin Hood al contrario. #coronavirus — Heather Parisi 😷 (@heather_parisi) March 10, 2020

“Si tratta di soldi a disposizione della sanità pubblica” ci ha tenuto a precisare il rapper: