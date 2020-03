Ex tronista grave in ospedale: sintomi del Coronavirus, tampone negativo: sto malissimo

L’ex tronista Leonardo Greco si trova al Sacco di Milano con sintomi simili a quelli del Coronavirus, ma il tampone è risultato 2 volte negativo.

Sono giorni difficili, questi, per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘ Leonardo Greco. Il giovane si trova ricoverato all’Ospedale Sacco di Milano e presenta dei sintomi che ricordano quelli del Coronavirus, ma i test effettuati finora pare non riscontrino la contrazione della malattia. A darne notizia ai propri fan è stato lo stesso Greco con un post pubblicato sul profilo Instagram e condiviso dalla pagina ‘Gossip e Tv‘.

La testimonianza dell’ex tronista comincia con una premessa e con la descrizione dei problemi di salute che lo affliggono in questi giorni: “Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista…Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre,ho una polmonite interstiziale“.

Ex tronista grave in ospedale, ha il coronavirus?

Tutto lascerebbe pensare che si tratti dell’ennesimo caso di Coronavirus, ma a quanto pare non è così. Leonardo infatti spiega: “Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 ed entrambi risultano negativi. Me ne hanno fatto un terzo questa mattina perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus”. Lo scopo non è quello di allarmare i fan o semplicemente sfogarsi, ma quello di renderli edotti che la situazione è più seria di quello che potrebbe sembrare: “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo ‘i vecchi’. Pensate a voi, pensate a vostri cari… l’unico modo per aiutarci è stare a casa! Spero che la mia testimonianza possa finire”.