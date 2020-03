Detenuti in rivolta per rischio Coronavirus: 3 morti a Rieti – VIDEO

Nelle carceri italiane, da Nord a Sud, è in atto da alcune ore una rivolta dei detenuti: la paura del rischio contagio Coronavirus, 3 morti a Rieti.

Non si fermano le violente proteste in carcere che si sono scatenate in queste ore e che sembrano essere legate al diffondersi del Coronavirus. Anche nelle scorse ore, la situazione è apparsa drammatica.

La protesta riguarda la sospensione delle visite dei familiari di detenuti e il timore del rischio contagi da Coronavirus. Si tratta di una situazione gravissima e fuori controllo, al momento.

Nel carcere milanese di San Vittore, diversi detenuti sono saliti sui tetti e hanno distrutto due reparti, dandoli alle fiamme. Invece, a Foggia si registra l’evasione di molti detenuti e a Modena le vittime sono sette, sembra siano morte per overdose di metadone. Medesima la situazione anche a Rieti, dove invece i morti sono tre, sempre a quanto pare detenuti che sono riusciti a sottrarre metadone dalle infermerie del carcere. Intanto altri 8 detenuti sarebbero ricoverati all’ospedale “San Camillo De Lellis”, tre di questi in terapia intensiva. Un altro detenuto è stato infine elitrasportato a Roma.