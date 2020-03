Coronavirus, cosa fare a casa se siete stati sempre abituati a viaggiare per il mondo

Se siete degli instancabili viaggiatori ecco cosa fare mentre siete a casa per sconfiggere la diffusione del Coronavirus.

Per contenere il numero di contagi legati al Covid-19, il nuovo Coronavirus che sta colpendo duramente l’Italia in questo particolare periodo storico, il Presidente Conte ha dichiarato che bisogna stare a casa. Scatta il telelavoro, per quanto possibile, e chi non è obbligato a muoversi è obbligato, d’altro canto, a stare a casa. Al di là delle norme da rispettare che potete leggere tranquillamente sul sito del Ministero della Salute e sul sito del Governo, siamo qui per darvi qualche consiglio. Se infatti siete persone abituate a viaggiare molto, per lavoro o per piacere, stare chiusi in casa fino al 3 aprile potrebbe diventare complicato. Attenzione però! Non tutti i mali vengono per nuocere.

Cosa fare a casa se amate viaggiare: così sconfiggiamo il Coronavirus

Moltissimi psicologi hanno infatti sottolineato l’importanza di non concentrare tutti i pensieri solo ed unicamente sull’emergenza Coronavirus. È importante infatti alimentare anche la nostra positività per quanto possibile e quindi se amate viaggiare, ecco cosa potreste fare mentre siete a casa.

Studiare un itinerario: bisogna essere positivi, questa emergenza non durerà per sempre. Se tutti ci impegniamo nell’arginare il contagio e nel mantenere salde le misure di sicurezza stando a casa il più possibile, presto potremo ricominciare a vivere normalmente. Così, durante questi giorni di quarantena a casa potreste iniziare a pensare ad un bellissimo itinerario da fare quando tutto sarà rientrato. Qual è la città che vorreste visitare? Quale viaggio intorno al mondo vi piacerebbe fare?

Guardate i documentari: molto probabilmente ci sono luoghi nel mondo bellissimi, ma che non avete mai preso in considerazione per una vacanza. Durante la quarantena potrete guardare un po’ di documentari che raccontano di posti lontani e di città o di location mai viste prima. Magari troverete la giusta ispirazione per una vacanza inaspettata.

Leggete le guide: quante volte vi sarà capitato di andare a visitare una città senza aver letto nulla a riguardo se non qualche riga su Wikipedia? Bene, sempre nell’ottica di una vacanza non appena tutto questa situazione sarà rientrata, iniziate a leggere un po’ di guide e magari a segnarvi su un quaderno tutte le informazioni più interessanti per un viaggio.

Leggete libri: se non avete voglia di leggere le guide turistiche, è tempo di leggere libri. Ci sono moltissimi romanzi che svolgono le loro avventure in location lontane da casa nostra e che ci permettono di viaggiare almeno con la mente.

Insomma, le cose da fare a casa ci sono, anche se siete degli instancabili viaggiatori.