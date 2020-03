Coronavirus, Roma “chiude” Fontana di Trevi, Colosseo e Fori Imperiali

Imposta la chiusura dei principali luoghi di cultura e arte della Città Eterna (anche all’aperto) per evitare assembramenti e scongiurare il diffondersi del Coronavirus.

A meli estremi, estremi rimedi. E’ così che, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, Roma ha deciso di chiudere al pubblico uno dei suoi monumenti simbolo, Fontana di Trevi, oltre a due attrazioni turistiche per eccellenza come il Colosseo e i Fori Imperiali. Il tutto in esecuzione del decreto che ha esteso a tutta Italia le prescrizioni di massimo contenimento contro il virus di Wuhan.

I simboli della Capitale off limits a causa del Coronavirus

Il drastico provvedimento anti-Coronavirus che prevede la chiusura dei luoghi di cultura e arte anche all’aperto è stato preso per evitare pericolosi assembramenti e concentrazione di persone che possono favorire il contagio. La vasca della storica fontana è diventata così off limits, seguendo la stessa sorte del Colosseo e dei Fori Imperiali, che risultano chiusi già dal 9 marzo in esecuzione del suddetto decreto. Da oggi, inoltre, è stata resa off limits anche l’area pedonale del Teatro di Marcello. E così anche Roma non è più la stessa.

