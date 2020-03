Coronavirus, mamma positiva partorisce, la bimba è negativa al test

Bella notizia per una mamma di Massa Carrara: risultata positiva al Coronavirus prima del parto la donna ha partorito una bimba sana e non contagiata.

Quando è stata ammessa nel reparto neonatale, la mamma di Massa Carrara presentava dei sintomi che hanno immediatamente allertato il personale medico. Senza perdere tempo la donna è stata sottoposta ad un tampone per il Coronavirus ed è risultato che era positiva al Covid -19. La partoriente è stata quindi spostata nel reparto malattie infettive e posta a distanza di sicurezza dagli altri pazienti.

A confermare la situazione è stato il direttore del reparto si ostetricia, il Dottor Roberto Marrai, che al ‘Tirreno‘ ha dichiarato: “Quando la paziente è arrivata non stava male, ma alcuni sintomi ci hanno spinto a richiedere da subito una consulenza infettivologica. Il tampone ha confermato la positività. Tutto è avvenuto garantendo la sicurezza delle altre ospiti del reparto e del nostro personale a cui va il mio plauso per l’infinita abnegazione”.

Coronavirus, mamma positiva al Covid -19 partorisce, la bimba è negativa al test

Una volta scoperta la positività al virus, la prima preoccupazione dei medici e della mamma era che la bimba che stava per nascere fosse anche lei contagiata. Dopo sette ore di travaglio, la donna ha partorito una bimba perfettamente sana. Il test sul coronavirus ha dato esito positivo ed ora la neonata si trova ricoverata in isolamento nel reparto di neonatologia. In ogni caso le sue condizioni non destano preoccupazione, ma la misura è stata presa in via del tutto precauzionale.