Coronavirus Italia | Palazzo Chigi | “Uffici aperti senza distinzioni” FOTO

Il Governo ha voluto precisare come gli uffici della Pubblica Autonomia continueranno a restare aperti anche nel mezzo della emergenza Coronavirus Italia.

In merito alla situazione Coronavirus Italia, “gli uffici degli enti facenti parte della Pubblica Amministrazione rimarranno aperti lungo tutto il territorio nazionale. Senza distinzione di zone. L’attività amministrativa è svolta regolarmente.

In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili online”. Lo ha fatto sapere il Governo all’interno di una nota ufficiale esplicativa al Dpcm firmato lunedì 9 marzo 2020 dal Primo Ministro, Giuseppe Conte. Il comunicato prosegue aggiungendo che “è prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche”. Come noto, scuole, università, cinema, musei, teatri ed altri luoghi di cultura e di formazione resteranno chiusi fino al 3 aprile prossimo nel tentativo di arginare l’emergenza Coronavirus Italia. Altri luoghi quali ristoranti e bar rimarranno aperti fino ad una certa ora del giorno e con limitazioni nel numero di clienti da potere accogliere.

Il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT ha appena firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale https://t.co/PfId5PQskI — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 8, 2020

Coronavirus Italia, le risposte alle domande frequenti: la nota del Governo

Il tutto nel pieno rispetto delle regole base dettate dal Governo stesso e dall’Istituto Superiore di Sanità per evitare assembramenti di persone. Infatti i contatti ravvicinati possono favorire la trasmissione del Covid-19, con il Coronavirus che si sta caratterizzando proprio per il fatto di essere molto facilmente trasmettibile di persona in persona. Il rapporto stimato è di almeno 2 persone infettate da parte di un individuo già contagiato. Il Governo, attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha anche messo in primo piano le risposte alle domande più frequenti in tema di Coronavirus Italia.

