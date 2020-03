Coronavirus Italia | novità importanti dal Paziente Uno

Il cosiddetto ‘Paziente Uno’, il primo ad essere entrata in contatto con un mai scovato ‘Paziente Zero’, è tra i ricoverati iniziali di Coronavirus Italia.

Mattia, o M.M., è il Paziente Uno ricoverato da febbraio all’ospedale di Codogno e poi trasferito a Pavia. Si ritiene che l’epidemia da Coronavirus in italia sia partita da lui, un manager di 38 anni dell’Unilever che avrebbe contagiato molte altre persone incontrare sia sul lavoro che nel tempo libero. Tra queste figura anche la moglie incinta, risultata allo stesso modo positiva ma che poi è andata sempre più migliorando. Per quanto riguarda Mattia, le sue condizioni allo stesso modo stanno volgendo ora per il meglio. L’uomo necessità ancora di ricovero ma è stato spostato dalla Terapia Intensiva dove si è trovato per quasi un mese, e non è neppure più intubato. Adesso respira in piena autonomia, come fatto sapere da Giulio Gallera, assessore al Walfare della Regione Lombardia. “Ora si trova in Terapia Sub-Intensiva e non è più intubato, respira da solo”. Il ricovero era avvenuto al Policlinico ‘San Matteo’ di Pavia. La moglie è tornata invece a casa dopo un ricovero al ‘Sacco’ di Milano. Lui venne soccorso in codice rosso tra il 21 ed il 22 febbraio scorsi.

Coronavirus Italia, la situazione del Paziente Uno

“Quando un malato non risponde alle cure normali, all’università mi hanno insegnato a non ignorare l’ipotesi peggiore. Mattia si è presentato con una polmonite leggera, ma resistente ad ogni terapia nota. Ho pensato che anch’io, per aiutarlo, dovevo cercare qualcosa di impossibile”. A spiegarlo Annalisa Malara, anestesista di Cremona, il medico dell’ospedale di Codogno che ha per prima ha diagnosticato il paziente 1 positivo al Coronavirus.

La decisione di eseguire il tampone

L’idea che potesse trattarsi di Coronavirus le è venuta dopo che “farmaci e cure risultavano inefficaci su una polmonite apparentemente banale”. Giovedì 20 febbraio, quando le condizioni del paziente erano drasticamente peggiorate, ha “chiesto un’altra volta alla moglie se Mattia avesse avuto rapporti riconducibili alla Cina. Le è venuta in mente la cena con un collega, quello poi risultato negativo”, racconta. Così ha deciso di “chiedere l’autorizzazione all’azienda sanitaria” per un tampone, che ha confermato il Covid-19. “Nel frattempo – aggiunge – io e i tre infermieri del reparto abbiamo indossato le protezioni suggerite per il Coronavirus. Questo eccesso di prudenza ci ha salvato”, visto che “nessuno di noi è stato contagiato. Il Covid-19 non aveva messo in conto che l’essere umano, pur di sopravvivere, non si rassegna”, conclude