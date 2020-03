Coronavirus, in Francia si radunano 3500 Puffi: rivolta social

Nonostante l’emergenza coronavirus in Europa, in Francia si sono radunati 3500 Puffi per battere il record tedesco: rivolte social

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, ma non solo. Anche in Spagna e in altre Nazioni il virus sta diventando sempre più frequente. Nonostante i numerosi divieti in Francia si sono riuniti 3500 Puffi per battere il record stabilito nel 2019 dalla città tedesca di Lauchringen con 2.762 ammiratori dei piccoli omini blu. L’episodio si è registrato in un paese del nord della Francia, Landerneau, dove le persone travestiti da Puffi hanno battuto il record che sarà convalidato da un notaio e poi inviato al Guinness dei primati. Tutto era partito dagli organizzatori del “Carnevale della luna stellata”.

Coronavirus, rivolta social per i Puffi in Francia

Quando le prime foto sono circolate in rete, su Twitter e Instagram, con circa 3500 persone con la faccia dipinta di blu e con il cappello bianco, sono arrivate le prime feroci critiche vista l’emergenza Coronavirus: tanti attacchi ai presenti definiti incoscienti. Le persone dovrebbero restare a casa senza contatti con altri individui al fine di bloccare il contagio che è diventato un problema a livello mondiale.