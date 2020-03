Coronavirus, Angela Merkel choc: “Si infetterà il 60-70% della popolazione”

Angela Merkel nutre seri timori sulla diffusione del Coronavirus in Germania: la percentuale di persone contagiate, secondo la Cancelliera tedesca, raggiungerà il 60-70%.

Gran parte della popolazione tedesca contrarrà il Coronavirus. A dirlo è la Cancelliera tedesca in persona, Angela Merkel, citata a tal proposito dalla Bild. “Tra il 60 e il 70% della popolazione in Germania si infetterà con il virus”, avrebbe avvisato la signora Merkel nel corso di una riunione interna al gruppo parlamentare Cdu-Csu a Berlino, per poi elogiare il comportamento “chiaro e concreto” del suo ministro della Salute, Jens Spahn.

Le previsioni sull’evoluzione del fenomeno Coronavirus in Germania

La Germania è comunque preparata ad affrontare l’epidemia del nuovo Coronavirus meglio di altri Stati membri dell’Ue: questo, almeno, è quanto affermato dal ministro della Salute tedesco Jens Spahn, come riporta il settimanale Stern. Secondo Spahn, infatti, gli ospedali tedeschi dispongono di ben 28mila posti letto nei reparti di terapia intensiva, 25mila dei quali dotati di dispositivi per la ventilazione meccanica. Numeri che, ha evidenziato il ministro della Salute tedesco, superano quelli degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Nei prossimi giorni si vedrà se ha ragione o meno.

