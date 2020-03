Champions League, UFFICIALE: Barcellona-Napoli a porte chiuse

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Barcellona-Napoli, si giocherà al Camp Nou a porte chiuse: ecco l’ufficialità

Ora è davvero ufficiale: Barcellona-Napoli, in programma il 18 marzo, al Camp Nou si giocherà a porte chiuse. La società catalana ha accettato la richiesta: la decisione è stata presa dopo l’incontro nella sede del Dipartimento di Salut della Generalitat de Catalunya, dov’era presente Gerard Figueras, Segretario Generale dello Sport. Come svelato dall’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” la società partenopea non è così convinta di giocare a porte chiuse. Da pochi minuti sono arrivate notizie poco confortanti dalla Spagna con l’ufficialità delle gare a porte chiuse in Liga e Segunda per i prossimi due turni.

