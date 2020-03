Bianca Guaccero sta ancora male, non tornerà a “Detto Fatto”

Bianca Guaccero sta ancora male, e non tornerà a “Detto Fatto”. Ecco che cosa ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram.

“Detto Fatto” oggi, martedì 10 marzo 2020, non andrà in onda. Al suo posto verranno trasmessi uno speciale sul Coronavirus e un film. La trasmissione dovrebbe tornare alla normalità domani, 11 marzo. Bianca Guaccero, conduttrice del programma, sarebbe dovuta tornare proprio oggi su Rai 2, ma a quanto pare presenta ancora problemi di salute ed è costretta a rimandare tutto. È stata lei stessa a comunicarlo via social a tutti i follower, suoi e del programma, che da giorni aspettano il suo ritorno in televisione. Bianca è assente da venerdì scorso, quando è dovuta correre a Napoli per le prove di “Una storia da cantare”, uno show del sabato sera che ha condotto in compagnia di Enrico Ruggeri. Dopo gli impegni di lavoro sono subentrati i problemi di salute, e così l’ultima apparizione della Guaccero a “Detto Fatto” risale a giovedì 5 marzo. Stando all’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram, l’attrice non ha superato la brutta gastroenterite che l’ha colpita durante il weekend, e non è ancora chiaro quando riuscirà a fare rientro negli studi Rai di Milano.

Potrebbe interessarti anche –> Detto Fatto cancellato dalla Rai? Replica Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ringrazia i fan ma non torna a “Detto Fatto”

“Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto…o ggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene”, ha scritto Bianca Guaccero nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Da martedì 10 marzo e durante i prossimi giorni, dunque, “Detto Fatto” resterà nelle mani di Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che stanno portando avanti dalla scorsa settimana una conduzione corale. “Noi proviamo a distrarvi un paio di ore e a strapparvi qualche sorriso. L’appuntamento è come sempre alle 14 su Rai 2”, ha scritto la d’Ospina sui social network. Ma l’assenza di Bianca si fa sentire, e colpisce duramente gli ascolti di “Detto Fatto”, che sono calati drasticamente: lunedì 9 marzo non si sono superati i 793.000 spettatori e il 4.88% di share.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!