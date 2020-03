L’Allieva 3, anticipazioni: Lino Guanciale annuncia che il set è fermo

Anticipazioni dal cast de L’Allieva 3, che arrivano da uno dei suoi protagonisti, Lino Guanciale. L’attore conferma che anche il loro set si è fermato a causa del Coronavirus.

Con il nuovo decreto entrato oggi in vigore del Governo Conte “Io resto a casa“, è vietato assemblarsi in luoghi dove non è possibile rispettare le misure standard di sicurezza di un metro di distanza. Per questo, stop anche ai set televisivi e cinematografici. Con l’estensione del decreto a tutta Italia fino al 3 aprile, salvo proroghe, sarà impossibile continuare a girare. Arriva sul profilo Facebook di Lino Guanciale l’annuncio che anche il set de L’Allieva 3 è fermo per emergenza Coronavirus.

Lino Guanciale dà la comunicazione ufficiale riguardo alla fiction in cui recita assieme ad Alessandra Mastronardi, L’Allieva 3, in cui comunica: “Adesso ci siamo, anche il nostro set si è fermato. Ed è un bene. Perché restando a casa, sostenendo le strutture sanitarie chiamate a duri sforzi e osservando le regole ce la faremo. Tutti insieme. Questa surreale condizione ci lega tutti, ed è una novità per il nostro grande, magnifico e spesso troppo diviso Paese“. Questo il post dell’attore abruzzese. La serie dovrebbe riprendere il prossimo autunno su Ra1, ma non c’è alcuna certezza. Guanciale si aggiunge a tanti dei suoi colleghi e invita la gente a restare a casa. “Restiamo a casa ma non per fermarci…nei prossimi giorni inventiamoci qualcosa per riempire questo momento di riflessioni e spunti nuovi. Io mi impegno: la cultura non si ferma. Stringiamoci tutti attorno a quello che ci unisce: non la paura ma l’amore per la nostra Nazione“.

La nuova stagione de L’Allieva

La terza stagione della fortunata serie L’Allieva con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi avrà molte novità. Nel cast saranno presenti anche Sergio Assisi e Antonia Liskova. Il primo sarà il fratello di Claudio Conforti (il personaggio interpretato da Guanciale). La Liskova, invece, sarà la nuova direttrice dell’Istituto di Medicina Legale.

