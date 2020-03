Per due troniste di Uomini e Donne ci sono delle novità. Giovanna Abate vive il trono come una celebrità e vuole tutti i corteggiatori per sé, mentre Sara Shaimi si sente messa in un angolo.

A Uomini e Donne trono classico ci sono scintille tra le troniste Sara Shaimi e Giovanna Abate, che sembrano essere in continua competizione l’una con l’altra. Le due si contendono, inoltre, alcuni tra i corteggiatori più apprezzati nel programma. Tra questi Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip, che ha messo in crisi la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. Sonny Di Meo, eliminato con Giulia Quattrociocche, è diventato uno dei preferiti della Shaimi ma è uscito anche con la Abate.

Tra le troniste Giovanna Abate e Sara Shaimi è in atto una vera e propria guerra, con corteggiatori rubati. La Abate vive il trono come una celebrità, tanto che la Shaimi sembra mesa in un angolo. Giovanna Abate ha parlato di come ad ogni esterna porta a casa emozioni sempre più forti e spera che qualcuno tra i suoi corteggiatori la pensi nello stesso modo intenso. Che spera che, finalmente, Alessandro Graziani si dichiari per lei? Sara Shaimi, invece, ha parlato di come senta sempre che, ogni esterna, sia come la prima. Inoltre la tronista sembra avere delle aspettative molto precise verso qualcuno dei suoi corteggiatori, ma non vuole svelare verso chi.

Ancora rivalità per Giovanna e Sara

Alcuni, però, hanno visto Sara Shaimi molto distratta dalla sua rivalità con Giovanna Abate, al punto tale da trascurare i suoi corteggiatori come Sonny. La tronista sembra molto sicura di sé, al punto da accusare i suoi corteggiatori di essere poco interessati a lei. Il compito sarà di Sonny, Giuseppe, Gaetano, Matteo e gli altri corteggiatori a dimostrare a Sara se sono a Uomini e Donne per conquistarla o se, invece, sono interessati anche alla tronista Giovanna Abate.

