Carriera e curiosità sulla nota attrice Sonia Bergamasco: chi è Livia della serie tv Il Commissario Montalbano, film e vita privata.

Classe 1966, Sonia Bergamasco non è solo attrice, ma anche regista, musicista e poetessa, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano.

Ha anche ottenuto il diploma in recitazione al Piccolo Teatro e il suo esordio è al fianco di Giorgio Strehler. L’attrice è la moglie dell’attore Fabrizio Gifuni: la coppia ha due figlie.

Chi è Sonia Bergamasco: carriera e curiosità

A teatro Sonia Bergamasco ha lavorato nel Pinocchio di Carmelo Bene e con registi quali Theodoros Terzopoulos, Massimo Castri e Glauco Mauri. Il suo esordio cinematografico risale ai primi anni Duemila. Ha avuto la fortuna di recitare per grandi registi, da Silvio Soldini a Marco Tullio Giordana, passando per Bernardo Bertolucci. Nastro d’argento come Migliore attrice protagonista per La meglio gioventù, ha ottenuto diversi riconoscimenti e nomination ai più importanti concorsi riservati al cinema italiano, dal Ciak d’Oro ai David di Donatello.

Grazie alle sue interpretazioni teatrali ha conquistato il premio Eleonora Duse, mentre per due volte ha vinto il premio Flaiano per lo spettacolo. Sonia Bergamasco è molto nota e apprezzata per il ruolo di Livia, l’eterna fidanzata del commissario Salvo Montalbano nell’omonima serie televisiva.