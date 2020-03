Peppino Mazzotta, chi è l’ispettore Fazio del Commissario Montalbano

Carriera e curiosità sull’attore Peppino Mazzotta, chi è l’ispettore Giuseppe Fazio del Commissario Montalbano: dagli esordi al successo.

L’attore calabrese Peppino Mazzotta esordisce nel mondo del teatro, dopo essersi iscritto “per caso” a una scuola di recitazione a Palmi. Capisce che quella è la sua strada e lascia la facoltà di architettura.

Nel 2003 fonda, insieme al drammaturgo e sceneggiatore Francesco Suriano, e Elisabetta Nepitelli Alegiani, organizzatrice, la compagnia teatrale Teatri del Sud. Poco prima era arrivato il successo televisivo.

Chi è l’attore Peppino Mazzotta

Infatti, dal 1999 è nel cast della serie tv Il commissario Montalbano, in cui interpreta l’ispettore Giuseppe Fazio. Sul grande schermo, esordisce nel 2001 nel film di Wilma Labate ‘Domenica’, ma l’interpretazione che gli dà maggiori soddisfazioni è quella di un imprenditore colluso con la criminalità calabrese nel film Anime nere di Francesco Munzi. Per il film riceve la nomination al Nastro d’argento al migliore attore protagonista.

Sempre al cinema, recita per registi come Stefano Incerti e Mario Martone. Nel 2009, interpreta don Livio nella pellicola Cado dalle nubi, diretta da Gennaro Nunziante, esordio cinematografico dell’attore Checco Zalone. In carriera, ha ricevuto diversi premi per le sue interpretazioni teatrali. Ha preso parte a molte fiction e mini serie televisive.