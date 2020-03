Nicola Porro ha il Coronavirus | le condizioni del giornalista

Il giornalista e conduttore televisivo di Mediaset, Nicola Porro, ha il Coronavirus. Riscontrata la positività al virus Covid-19.

Nicola Porro è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore sta bene e non è grave, attualmente soffrirebbe solo di un affaticamento respiratorio. Quarta Repubblica di stasera non andrà in onda e il programma è in quarantena per due settimane. Lo stesso Porro annuncerà di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato positivo in un collegamento Skype in diretta tv su Stasera Italia, la trasmissione di Rete 4 condotta da Barbara Palombelli.

Porro è il primo personaggio televisivo ad essere risultato positivo al coronavirus, dopo i diversi casi che hanno riguardato esponenti politici e personaggi delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e quello del Piemonte Alberto Cirio.