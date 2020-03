Nicola Porro, chi è: carriera, curiosità e vita privata del giornalista

Carriera, curiosità e vita privata del giornalista Nicola Porro, chi è: dagli esordi sulla carta stampata all’annuncio del contagio da Coronavirus.

Romano di origini pugliesi, Nicola Porro discende da un’antica famiglia aristocratica latifondista di Andria. Dopo la laurea in Economia e Commercio alla “La Sapienza”, dal 1997 è giornalista professionista. In precedenza, nel 1994 diventa portavoce del Ministro degli esteri italiano, Antonio Martino.

Leggi anche –> Veronica Gentili, chi è: carriera e curiosità sull’attrice e giornalista

Il giornalista detiene un singolare ‘primato’: si tratta infatti del primo esponente del mondo dell’informazione a livello nazionale ad aver reso pubblico il contagio da Coronavirus.

Leggi anche –> Nicola Porro ha il Coronavirus | le condizioni del giornalista

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Nicola Porro, il giornalista contagiato dal Coronavirus

Ha collaborato con Il Foglio, il Corriere Economia, dove teneva una rubrica chiamata Visi Pallidi, L’Opinione e Il Mondo, prima di approdare al quotidiano Il Giornale nel 2003. Del quotidiano è vice direttore vicario. A inizio carriera, ha lavorato a Mediaset per i programmi economici Re Mida e Quadrante economico. A partire dal 2010 è membro degli Amici della Domenica, giuria del Premio Strega. In televisione ha esordito dal settembre 2011, quando ha condotto il programma In onda su LA7 insieme a Luca Telese.

Licenziato dalla rete, approda poi a Raidue, dove gli viene affidata la conduzione di un programma del quale è anche autore, Virus – Il contagio delle idee, in onda in prima serata. Nel frattempo, ottiene la cattedra di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico all’Università IULM di Milano. Nel 2016, il programma di Raidue viene cancellato dai palinsesti e Nicola Porro finisce a Mediaset, dove conduce negli anni prima Matrix su Canale 5, quindi un nuovo programma su Rete 4, chiamato Quarta Repubblica, in onda ogni lunedì in prima serata. Anche sul web, ottiene un discreto successo e diventa uno dei più apprezzati giornalisti online. È sposato con Allegra, e ha due figli, Ferdinando e Violetta.