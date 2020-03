Clamorosa decisione di Mediaset: i programmi che non andranno in onda per...

Mediaset ha deciso che alcuni programmi di punta del gruppo non andranno in onda a causa del Coronavirus.

Anche l’entertainment si ferma di fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Mediaset avrebbe infatti varato un comunicato secondo il quale alcuni programmi di punta non andranno in onda. Domenica Live, Verissimo e #CR4 infatti saranno sospesi. Non si tratta di una decisione dovuta agli ascolti, ovviamente, ma alla grave situazione in cui imperversa l’Italia.

Leggi anche–> Nicola Porro ha il Coronavirus le condizioni del giornalista

Mediaset sospende i programmi: quali andranno in onda

Nonostante i successi di questi tre show pare proprio che Mediaset abbia deciso di dedicare i propri palinsesti all’informazione. Domenica Live, Verissimo e #CR4 sono stati sospesi, non andranno in onda e saranno sostituiti da speciali del Tg5 per garantire un’informazione corretta riguardo all’emergenza sanitaria. Continueranno invece su Canale 5, Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso anche se entrambi – visto che si trovano sotto testata giornalistica Videonews – saranno maggiormente orientati all’informazione e meno al gossip e allo spettacolo.

Anche se stavano andando in onda senza pubblico, infatti, sia Verissimo con Silvia Toffanin sabato, sia Domenica Live con Barbara D’Urso non andranno in onda. Sospeso per il momento anche #CR4 – La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti rimandato a data da destinarsi. Non si tratta di una comunicazione inaspettata: dopo la positività di Nicola Porro al coronavirus, anche le Iene è stato sospeso per due settimane a seguito di una positività in redazione.

Leggi anche–> Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, Le Iene Show cancellata