Chi era Max Von Sydow, morto l’attore di “Star Wars” e “Il Settimo Sigillo”: carriera e curiosità sulla celebre star svedese.

Max von Sydow, star del film “L’Esorcista” e della serie tv “Il Trono di Spade”, è morto a 90 anni. La moglie dell’attore Catherine Brelet ha confermato la notizia ai media francesi.

Nato a Carl Adolf von Sydow in Svezia nel 1929, von Sydow incontrò per la prima volta il suo mentore Ingrid Bergman nel 1955 quando si trasferì a Malmo.

Carriera e curiosità su Max Von Sydow, morto oggi

Ha continuato a lavorare con Bergman in 11 film, tra cui Il Settimo Sigillo, in cui il suo personaggio giocava a scacchi con la Morte. Dopo essere stato il protagonista di La più grande storia mai raccontata, in cui interpreta Gesù, van Sydow ha iniziato a collezionare ruoli nel cinema americano, apparendo in I tre giorni del Condor, Flash Gordon, Conad il Barbaro, Hannah e le sue sorelle. Nel 1973, von Sydow recitò il ruolo di padre Lankester Merrin in The Exorcist, uno dei suoi ruoli più famosi.

Durante la sua carriera, ha ricevuto due nomination all’Oscar per i suoi ruoli in Pelle alla conquista del mondo e Molto forte, incredibilmente vicino, rispettivamente come miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista. In Italia ha interpretato Cadaveri Eccellenti di Francesco Rosi nel 1976 e Il deserto dei Tartari di Valerio Zurlini, nello stesso anno. Ha avuto un ruolo nella serie cinematografica “Star Wars” e in quella televisiva “Il trono di spade”, dove ha interpretato il Corvo a tre teste.