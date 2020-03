Matteo Renzi Coronavirus: “Tutta l’Italia diventi zona rossa”

L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi lancia online la sua proposta per bloccare il Coronavirus: “Tutta l’Italia diventi zona rossa”.

Tutta l’Italia deve diventare zona rossa: la tesi è del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che lo ha scritto nelle sue tradizionali e-news, la mailing list settimanale dell’ex capo del governo.

Renzi è netto: “Le misure che sono state prese sono state comunicate come molto dure. Ma non lo sono. Anzi, io credo che, nei prossimi giorni, servirà altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti”.

La proposta di Matteo Renzi per bloccare il Coronavirus

Poi lancia la sua proposta: “Credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. E questo vale anche a livello economico”. In queste ore cruciali, Matteo Renzi non è l’unico che propone di ‘chiudere’ l’Italia come unica possibilità per uscire da questa situazione in tempi rapidi.

Anche da parte della Regione Lombardia e del suo assessore al Welfare Gallera vi è un’apertura a tal proposito: “Chiudere tutto se il contagio cresce”, le sue parole. Il modello di riferimento è quello cinese di Wuhan. Nel frattempo, il premier Giuseppe Conte è al Viminale per partecipare alla riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.