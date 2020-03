Little Big Italy: tutte le informazioni sul programma condotto da Francesco Panella per trovare i migliori ristoranti italiani nel mondo.

Little Big Italy è ormai giunto alla terza stagione e precisamente alla nona puntata. A condurlo, come sempre, il ristoratore romano Francesco Panella, che da anni è al comando dell’attività di famiglia, il locale Antica Pesa a New York.

Gli ascolti premiano questo prodotto che va in onda ogni lunedì su Nove: la scorsa settimana infatti ha raccolto davanti al video 602mila spettatori e 2,2% di share. Vediamo insieme le anticipazioni per questa nuova puntata.

Little Big Italy: anticipazioni

Dopo aver visitato alcune delle principali città d’America – tra cui New York, Chicago, Philadelphia e Las Vegas – Little Big Italy si è spostato all’insegna dell’italianità in altri parti del mondo. La scorsa puntata infatti Panella si trovava a Panama per ricercare il miglior ristorante italiano nel mondo, in questa puntata troviamo il presentatore ed altri tre expat a Santo Domingo per cercare di contendersi il titolo mangiando nei locali preferiti dei tre concorrenti.

Si balla a Santo Domingo! Ma soprattutto si cerca di mangiare italiano: #FrancescoPanella vi aspetta con #LittleBigItaly domani alle 21.25! pic.twitter.com/Osb5TdY9Af — NOVE (@nove) March 8, 2020

Le prove sono molto semplici: i ristoranti dovranno scontrarsi su alcuni punti imprescindibili dell’essere italiani nel mondo, ovvero la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef e un fuori menù o “voglia” scelto da Francesco. Alla fine di ogni pasto ci saranno i voti, da 1 a 5 gettoni per ogni piatto, e Francesco voterà alla fine di tutto la sua idea di “italianità”. Chi vincerà potrà conquistare una bonus card valida un anno per mangiare gratis nel suo ristorante preferito.