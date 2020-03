Grande Fratello Vip, la “minaccia” di Valeria Marini ai suoi compagni

Valeria Marini, entrata da poche settimane nella casa del GfVip, è stata protagonista di una lite con gli altri coinquilini: ecco il motivo

Ancora protagonista all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini, entrata da poche settimane, subito si è fatta rispettare grazie al suo carattere molto forte. Spesso si scontra con Antonella Elia visto che tra le due non scorre buon sangue: inoltre, sono state protagoniste di duri scontri. E così improvvisamente la stessa showgirl sarda ha svelato di essere pronta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: una rivelazione che ha lasciato di stucco tutti i suoi compagni. Ad alcuni coinquilini ha svelato così: “Me ne voglio andare’, proprio come se fosse una minaccia ed ha invitato loro di votarla durante la puntata di mercoledì 11 marzo.

Grande Fratello Vip, la reazione della Marini

All’improvviso la stessa Marini ha rivelato che si trattava soltato di uno scherzo e di non aver avuto intenzione di lasciare la casa più spiata dagli italiani. “Gli scherzi mica sono soltanto quelli con i palloncini’, ha svelato l’ex concorrente di Temptation Island. Inoltre, nelle ultime ore è stata anche protagonista con la lite con Asia Valente: “Asia questo non è un ristorante!”. Pronta la risposta: “Io lo volevo mettere da parte perché non lo volevo buttarle. Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così!”.