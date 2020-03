Grace di Monaco: la sua storia d’amore con il principe Ranieri – VIDEO

La storia d’amore del Novecento tra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco: il loro incontro, il matrimonio e la tragica morte.

Icona di bellezza, Grace Kelly è stata una grande attrice che giovanissima ha recitato affianco a Gary Cooper prima di diventare la ‘musa’ di Alfred Hitchcock. Nel 1954, vinse anche l’Oscar e a lei è ispirato il brano forse più noto del cantante Mika.

Prematuramente scomparsa nel 1982 in un incidente stradale, divenne la moglie del principe Ranieri di Monaco, una storia d’amore da molti paragonata a quella del principe Harry e di Meghan Markle.

La storia d’amore tra Grace Kelly e Ranieri di Monaco

In realtà, le 2 storie d’amore sono molto differenti: se infatti la coppia britannica ha messo la vita privata davanti alla Famiglia Reale, Grace Kelly e Ranieri hanno difeso in primo luogo gli interessi del Principato. Quello che stupisce in questa coppia è la normalità: la sorella dell’attrice, Lizanne Kelly LeVine, ha confidato che la futura principessa monegasca si sarebbe innamorata proprio della semplicità di Ranieri e non del suo titolo ereditario. In ogni caso, il fidanzamento tra i due fu molto veloce e il matrimonio avvenne nel giro di poco tempo.

Dal loro matrimonio, nacquero tre figli: Caterina, Alberto e Stephanie. Il gossip dell’epoca racconta comunque che Ranieri avrebbe potuto sposare un’altra famosa bionda di Hollywood: Marilyn Monroe. L’attrice sarebbe stata presentata al principe da un amico in comune, il milionario Aristotele Onassis, poi sposo di Jackie Kennedy. A proposito di quest’ultima, Grace Kelly è stata vicinissima al matrimonio con lo stilista Oleg Cassini, che lavorava spesso proprio con Jackie Kennedy. Sempre secondo il gossip, proprio poco prima della morte dell’attrice, ci sarebbe stata una crisi di coppia.