Francesco Facchinetti furioso, provvedimenti contro gli influencer

Francesco Facchinetti non ci sta. Il figlio di Roby ha svelato che prenderà provvedimenti contro l’influencer dopo l’emergenza Coronavirus: i motivi

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia. Francesco Facchinetti ha svelato di prendere provvedimenti attraverso un post su Twitter. Lo stesso figlio di Roby è pentito di aver creato dei “mostri” sui social: “Chiedo scusa per aver reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla in testa, dicono cose sui social tipo ‘Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato’. Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti“. Pronto anche il commento di Caterina Balivo: “Non potevi sapere che il loro senso civico è sotto zero! Io dico: rispetto per i genitori, nonni e persone adulte che conoscono”.

Furioso Francesco Facchinetti, i provvedimenti: “Chiedo scusa”

Nei giorni scorsi lo stesso Facchinetti aveva già rivelato: “Sono parecchio indignato o inc…to perché ci sono influencer o presunti tali che sono diventati famosi grazie a un video o una fotografia, quindi con zero talento che hanno scambiato il Coronavirus per Halloween, per qualcosa di divertente su cui prendersi per il c..o, su cui giocare e fare contenuti divertenti, senza capire che di questo Coronavirus si muore”. Un problema sottovaluto da molti e che sta diventando sempre più grave col passare dei giorni.