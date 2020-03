Coronavirus, Giulio Gallera: “Il 35% dei coinvolti ha meno di 65 anni”

Ultime notizie sulla situazione del Coronavirus in Italia, l’assessore Giulio Gallera spiega le novità: “Il 35% dei contagiati ha meno di 65 anni”.

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha parlato dell’emergenza Coronavirus a Sky TG24: “Dai dati che abbiamo risulta che il 35% dei contagiati ha meno di 65 anni”, ha spiegato. “I 40enni e i 50enni oggi riusciamo a salvarli perché hanno un fisico che risponde meglio al fatto che vengono intubati, ma la domanda è: quando il tubo alle persone non sarò in grado di metterlo, cosa succede? A oggi non siamo ancora in questa situazione, fortunatamente, ma siamo in una situazione critica”.

Coronavirus, “il 35% dei coinvolti ha meno di 65 anni”

“Tutti i dati evidenziano che c’è una crescita esponenziale” ha precisato l’assessore, “ma c’è un dato positivo: dove c’è stata la zona rossa stiamo notando dai dati una riduzione della crescita. Questo vuol dire che quella misura di tenere le persone a domicilio in maniera anche forzata ha dato risultati, quindi la strada è quella giusta”. Ha continuato: “Il problema non è l’età dei contagiati, ma la crescita vorticosa. Se continua così non riusciremo nella prossima settimana o nelle prossime due ad avere posti in terapia intensiva per tutti. Ogni giorno parte una sfida: noi recuperiamo dei posti ma nella stessa giornata ne vengono occupati altrettanti”. Intanto la gravità della situazione sembra non preoccupare gli italiani, e continuano ad aumentare i casi di “furbetti” che decidono di evadere le norme d’emergenza: da chi cerca di scappare dalle aree a rischio, a quelli che se ne vanno in vacanza senza nessuna paura, a chi sparisce senza lasciare traccia sottraendosi alla vigilanza medica.

