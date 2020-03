Coronavirus: caso sospetto a Ostia, scoppia il panico – VIDEO

Scoppia il panico a Ostia, in seguito a un caso sospetto di Coronavirus: palazzo evacuato sul lungomare romano dopo l’allarme.

Un palazzo è stato evacuato a Ostia, sul lungomare romano, dopo che è stato segnalato un caso sospetto di Coronavirus. Si sono vissute vere e proprie scene di panico.

Leggi anche –> Sintomi Coronavirus: quali sono e cosa bisogna fare

Sul posto sono giunti rapidamente gli operatori sanitari, a bordo di due ambulanze. Sui social, è stato pubblicato un video in cui si sente un infermiere spiegare: “C’è un sospetto coronavirus. Siamo in troppi per andare tutti in un presidio, sono 14 giorni di isolamento volontario in casa”.

Leggi anche –> Scuole chiuse per il Coronavirus: ipotesi ritorno dopo Pasqua

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Secondo quanto scrive un utente su Facebook, si tratterebbe di una persona che lavora in un esercizio commerciale della zona. Spiega il residente infatti: “Per tutti coloro che mi stanno chiamando per il caso di Coronavirus di Ostia nel mio palazzo voglio fare delle precisazioni. Il caso è sospetto e non confermato. La persona in questione si è sentita male e per precauzione l’ambulanza è venuta e se lo è caricato. Il caso non è nelle abitazioni”. Anche per tale ragione, nessun palazzo è stato evacuato.