Carriera e curiosità sull’attore Cesare Bocci, chi è Mimì Augello del Commissario Montalbano: dagli esordi alla vittoria a Ballando con le Stelle.

Originario dell’Alto Maceratese, Cesare Bocci avvia la sua carriera da attore a inizio anni Ottanta, quando giovanissimo è tra i fondatori – insieme a Saverio Marconi – della Compagnia della Rancia.

Testimonial dell’Anfass e di Save The Children, impegnato nel sociale, l’attore ha dovuto anche fare i conti con il dramma della malattia della moglie.

Chi è Cesare Bocci: carriera e curiosità sull'attore

L’attore ha esordito al cinema nel 1990, diretto da Silvio Soldini, ma deve una buona parte della sua fama al personaggio di Mimì Augello, nella fortunata serie televisiva Il commissario Montalbano, ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri. Vincitore in coppia con Alessandra Tripoli di un’edizione di Ballando con le Stelle, nel corso della sua carriera si è sempre diviso tra grande e piccolo schermo e palcoscenico.

A inizio carriera, è stato diretto da registi molto impegnati come Marco Risi e Giuseppe Ferrara, per i quali ha recitato nelle pellicole Il Muro di Gomma e Giovanni Falcone. Tra gli altri registi che lo hanno diretto, ci sono Giuseppe Piccioni, Alex Infascelli, Gianfranco Pannone e Riccardo Milani. In televisione è apparso in decine di serie, film per la tv e mini serie di successo.