Bianca Guaccero non sta bene, l’annuncio: “Mi dispiace tanto”

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, non sarà in studio oggi, lunedì 9 marzo, per motivi di salute: ecco il post su Instagram

Bianca Guaccero non sarà presente oggi, lunedì 9 marzo, in studio di Detto Fatto. Ecco il post su Instagram della conduttrice: “Ragazzi buongiorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!!”, il suo post su Instagram. Non si è capito se serviranno altri giorni per la guarigioni e sarà già pronta per domani martedì 10 marzo. Lo scorso venerdì scorso è stata a Napoli per le prove di Una storia da cantare, la trasmissione che ha condotto con Enrico Ruggeri fino a sabato scorso. Il suo rientro era previsto per oggi lunedì 9 marzo.

Bianca Guaccero, chi ci sarà al suo posto?

Come per la puntata di venerdì scorso al suo posto ci saranno la modella curvy Elisa D’Ospina, l’esperto di costume Jonathan Kashanian, la consulente di moda Carla Gozzi e l’attore e comico Gianpaolo Gambi. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti per lo stato di forma della conduttrice di Detto Fatto.