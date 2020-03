Ballando con le Stelle, ecco le prime indiscrezioni sui concorrenti

Ballando con le Stelle 2020 arriva sabato 28 marzo su Rai 1: scopriamo insieme tutte le novità della 15° edizione del programma di Milly Carlucci.

Fervono i preparativi per la nuova edizione – la numero quindici – di Ballando con le Stelle. La data della prima puntata è ormai imminente e Milly Carlucci ha già iniziato ad annunciare in via ufficiale qualche concorrente. Ballando con le Stelle andrà in onda da sabato 28 marzo su Rai 1 alle 20:40 circa, con un menù più ricco che mai.

Leggi anche –> Ballando con le Stelle sospeso per il Coronavirus? – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il “menù” di Ballando con le Stelle

I concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2020 sono Barbara Bouchet (ha confermato personalmente la sua presenza), Daniele Scardina (pugile e fidanzato di Diletta Leotta), Antonio Maria Catalani (pittore), Gilles Rocca (attore, fonico del Festival di Sanremo), Rosalinda Celentano (confermata nel programma “Da noi a ruota libera”), Vittoria Schisano (confermata da Milly Carlucci a Italia Sì). E secondo l’ultimo indizio lanciato da Milly Carlucci su Twitter, del novero dovrebbe far parte anche Costantino Della Gherardesca…

Stando poi alle indiscrezioni della stampa televisiva, altri nomi sarebbero in trattative, anche se manca ancora la conferma ufficiale: Elisa Isoardi, Francesca Piccinini (pallavolista), Paola Barale, Veronica Berti (moglie di Andrea Bocelli), Iva Zanicchi, Pierluigi Diaco, Caterina Balivo, Veronica Pivetti, Can Yaman (della serie turca Bitter Sweet), Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri. E a quanto pare la lista di ballerini maestri della 15° stagione sarà completamente nuova (o quasi). A breve dovrebbero essere svelati tutti i nominativi. Quanto ai giudici, Milly Carlucci ha confermato quelli della scorsa edizione: Carolyn Smith (presidente), Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

🕺🌟💃 #BallandoConLeStelle si avvicina!

Ecco gli indizi del concorrente N°1️⃣2️⃣ ascoltate bene la nostra @milly_carlucci e scriveteci nei commenti le vostre ipotesi!👇🏻 pic.twitter.com/PaE6cLBl0h — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) March 9, 2020

Leggi anche –> Chi è Milly Carlucci: età, vita privata e carriera della presentatrice

EDS